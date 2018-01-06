Hayatı film olan Müslüm Gürses'in gençliğini Yetenek Sizsiniz'in yıldızı Şahin Kendirci oynuyor



MUHTEREM NUR'U ZERRİN TEKİNDOR OYNUYOR

GENÇLİĞİNİ YETENEK SİZSİNİZ'İN YILDIZI OYNUYOR

Elif Bayram

2013 yılında hayata gözlerini yuman usta sanatçıhayat hikayesini konu alan Müslüm filminden ilk görüntüler dün geldi.Müslüm Gürses'in hayatını konu edinen filmde usta sanatçı Müslüm Baba'yı başarılı oyuncucanlandırıyor.Usta sanatçının eşi Muhterem Nur Hanım'ı ise diğer bir usta sanatçı Zerrin Tekindor oynuyor. Filmde Müslüm Akbaş'ın, yani tanıdığımız ismiyle Müslüm Gürses'in çocukluğunu Alper Parlak canlandırıyor.Filmde Müslüm Gürses'in gençliğini ise Yetenek Sizsiniz programında performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Şahin Kendirci oynuyor. İşte çok konuşulacak filmden kareler;