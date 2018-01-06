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Hayatı film olan Müslüm Gürses'in gençliğini Yetenek Sizsiniz'in yıldızı Şahin Kendirci oynuyor

Yetenek Sizsiniz programındaki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in hayatını konu alan filmde usta sanatçının gençliğini oynuyor

Hayatı film olan Müslüm Gürses'in gençliğini Yetenek Sizsiniz'in yıldızı Şahin Kendirci oynuyor
2013 yılında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayat hikayesini konu alan Müslüm filminden ilk görüntüler dün geldi.


MUHTEREM NUR'U ZERRİN TEKİNDOR OYNUYOR


Müslüm Gürses'in hayatını konu edinen filmde usta sanatçı Müslüm Baba'yı başarılı oyuncu Timuçin Esen canlandırıyor.

Usta sanatçının eşi Muhterem Nur Hanım'ı ise diğer bir usta sanatçı Zerrin Tekindor oynuyor. Filmde Müslüm Akbaş'ın, yani tanıdığımız ismiyle Müslüm Gürses'in çocukluğunu Alper Parlak canlandırıyor.


 

GENÇLİĞİNİ YETENEK SİZSİNİZ'İN YILDIZI OYNUYOR


Filmde Müslüm Gürses'in gençliğini ise Yetenek Sizsiniz programında performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Şahin Kendirci oynuyor. İşte çok konuşulacak filmden kareler;





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