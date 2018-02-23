Hayatın içinde Cerebral Palsy

Cerebral Palsy alanında çalışan uzmanlar tıptaki yeni gelişmeleri ele aldı



“Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı sadece bireylere değil, bilime de katkıda bulunuyor”

Elif Bayram

CerebralPalsy ile ilgili yeni rehabilitasyon yöntemleri, son gelişmeler, özel eğitim, erken teşhis ve erken müdahale konuları başta olmak üzere Cerebral Palsy hakkında bütün detayların ele alındığı, ana konusu “Hayatın İçinde Cerebral Palsy”olan Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 23- 25 Şubat 2018 tarihlerinde Hilton İstanbul Kozyatağı’nda gerçekleşti.Ulusal ve uluslararası camiadan 84konuşmacı ve 500 katılımcının yer aldığı Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi’nde; aralarında Fransa Clermont Ferrand Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Federico Canavese, İsveç Karolinska Enstitüsü Kadın ve Çocuk Sağlığı Bölümü’nden Prof. Dr. Noomi Ann Christin Eliasson, Yunanistan Thessaly Üniversitesi Özel Eğitim Departmanından Julia Nisiotou, Belçika’dan Karel Van Isacker ve İspanya Sevilla Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü’nden Carmen Suarez’ın bulunduğu birçok önemli konuk Cerebral Palsy alanında yaşanan son gelişmeleri, rehabilitasyon yaklaşım ve yöntemlerini aktardı.Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın ülkemizde Cerebral Palsy’li bireylere ve ailelerine verdiği desteklerin yanı sıra, Cerebral Palsy alanındaki akademik ve bilimsel çalışmaların da öncüsü olduklarını ifade den Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. İpek Akman, Vakıf olarak bu yıl yedincisini düzenledikleri Prof. Dr. Hıfzı Özcan Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi’nin alana önemli katkılar yapacağını belirtti. Akman, Kongrenin açılışında gerçekleştirdiği konuşmada “Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı sadece bireylere değil, bilime de katkıda bulunuyor. Başkanlık görevini yürüttüğüm Akademik Kurul’un çalışmaları ve yayınları, her yıl düzenlediğimiz ve katılımcıların katkılarıyla anlam kazanan bu kongre; Cerebral Palsy alanında çalışan uzmanlara, bu alanda çalışmak ve hizmet vermek isteyen öğrencilere ışık tutuyor. Kongremizin bu yılki temasını ‘Hayatın İçinde Cerebral Palsy’ olarak belirledik. Kongremiz süresince, yurt içinden ve yurt dışından birçok değerli bilim insanı; bu tema eşliğinde Cerebral Palsy alanındaki gelişmeleri, tedavi, yöntem ve süreçlerini paylaşmak üzere aramızda olacak. Nörolojik hastalıklar, rehabilitasyon ve özel eğitimdeki son gelişmelerin aktarılacağı bilimsel programın yanı sıra, ailelerimizin merak ettiği konuları içeren panel ve konferansların yer alacağı bir aile oturumu gerçekleştireceğiz. Kongre, 25 Şubat Pazar günü Metin Sabancı Merkezi’nde uzmanlara yönelik düzenlenen Cerebral Palsy'de Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Çalıştayı ve Pratiğe Yönelik Cerebral Palsy ve Ortezleme kursu ile son bulacak. Kongrenin tüm katılımcılar açısından verimli geçmesini diliyorum” dedi.