Hayatınızı kolaylaştıran premium masaüstü çözümleri

Adem Özdoğan

MX Sound Bluetooth hoparlörlerin ilk etapta sade ama dikkat çekici tasarımlarıyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Kumaş tasarım malzemesiyle kaplı ve arkadan ışıklandırmalı tuşlarıyla cihazın premium his uyandırdığı ortada. Bluetooth bağlantı özelliği sayesinde kablosuz olarak kullanılabilen cihaz, yalnızca bilgisayarınızla değil, akıllı telefonlarınız, tabletlerinizle ve müzik oynatıcılarınızla da bağlantıya geçerek evdeki ya da ofisteki müzik keyfinizi en güzel şekilde yaşamanızı hedefliyor. Hoparlörlerin derin bass’larla birlikte temiz sesler sunduğunu söyleyebiliriz.MX Master 2S, Logitech’in en iyi mouse’larından bir tanesi. Dikkat çekici bir tasarımı olan ürünü elinizle rahatlıkla kavrayabiliyorsunuz. Kablosuz çalışma özellikli mouse ile iki bilgisayar arasında hızlıca geçişler yapabilir ve böylece dosyalarınızı taşıyabilirsiniz. Windows ve MAC uyumlu olan bu ürün, 4000 DPI sensörü sayesinde birçok farklı yüzeyde, ki buna cam yüzey de dahil, rahatlıkla çalışabiliyor. MX Master 2S, tam şarj ile kablosuz olarak yaklaşık 70 gün boyunca kullanılabiliyor.Birçok kullanıcı için klavye ve mouse’un tek bir pakette sunulduğu ve uyumlu çalıştığı belirtilen paketler önemlidir. Logitech’in MK850 Performance isimli çözümü de hem tasarım hem de performans uyumu bakımından birbirini tamamlayan klavye ve mouse’tan oluşuyor.İki ürünü de ihtiyacınıza göre bilgisayarınızla, tabletinizle ya da akıllı telefonunuzla kullanabilirsiniz. Bunun için tek tuş yeterli ve böylece işlemlerinizi en konforlu şekilde halledebiliyorsunuz.Mouse’un minimal tasarımı sayesinde rahatlıkla kavranabilmesi büyük avantaj. Öte yandan klavyenin hafif yatık tuş tasarımı ve alt kısımda yer verilen yumuşak yüzeyi sayesinde en konforlu klavye deneyimlerinden bir tanesine merhaba diyebilirsiniz. Tuşların çok sessiz olması da cabası. Sessiz ve huzurlu bir ofis ortamında, bu tip cihazlarla çalışmayı kim istemez!Ofisteki çalışmalarınızı tamamladınız ve şimdi de sıra sunum yapmaya, deneyim ve düşüncelerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşmaya geldi. İşte karşınızda Logitech Spotlight sunum uzaktan kumandası. Bu cihaz ve sunum yazılımıyla birlikte sunumlarınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Tek şarj ile 3 ay boyunca kullanılabilen cihaz, 1 dakikalık şarj ile tam 3 saatlik kullanım da sunabiliyor.Sunum esnasında sahnede olmanıza da gerek yok. 30 metrelik mesafede slaytlarınızı ve videolarınızı kontrol edebilir, vurgulamak istediğiniz noktaları yine kablosuz olarak bu uzaktan kumanda sayesinde olduğunuz yerden hızlıca ayarlayabilirsiniz. Tabii sunum esnasında süre de önemlidir. Bu cihaz sayesinde ayarladığınız süreler tamamlandığında titreşimle uyarılıyor ve böylece bir sonraki aşamaya geçebiliyorsunuz.