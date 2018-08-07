Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Güneysulu hemşerisi eski Ak Parti İstanbulMilletvekili ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı başdanışmanlığına atadı. Erdoğan, Erciyeş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’yi de SağlıkBakan Yardımcılığı’na getirdi.

Dünkü atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Prof. Meşe, Prof. Dr. Muhammet Güven, Dr. Şuayip Birinci ve Halil Eldemir’in ardından dördüncü Sağlık Bakan Yardımcısı oldu. Meşe, Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı iken, geçen mayısta, MHP’den milletvekilliği adaylığı başvurusu için Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı’ndan istifa eden Prof. Dr. Karamehmet Yıldız’ın yerine bu göreve getirilmişti. Meşe, 2010’da hastane enfeksiyonlarıyla ilgili araştırmasıyla, Hollanda Radboud Üniversitesi tarafından verilen, “Doctor of Philosophy-PhD” unvanını Türkiye’den ilk alan öğretim üyesi oldu.

HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na getirilen Yıldız, 1971’de Erdoğan’ın baba ocağı Rize Güneysu’da doğdu. Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, İl Seçim İşleri-Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak da görev yapan Yıldız, 2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ak Parti İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nı üstlendi. 25. ve 26. dönemde Ak Parti’den İstanbul Milletvekili seçilen Yıldız, 24 Haziran seçimlerinde aday listesinde yer bulamamıştı.

Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti üyesi olduğu Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Yıldız, evli ve 3 çocuk babası. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne getirilen Turan Konak ise 1973 Trabzon doğumlu.

Trabzon İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitiren Konak, 1995’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışma hayatına başladı. Burada sırasıyla; Encümen Müdür Yardımcılığı, Encümen Müdürlüğü, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı ve Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu. Konak, son olarak Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı’nda Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Kaynak: Milliyet