Hayranı Edis'ten af diledi

Popçu Edis
, 21 Ağustos'ta İstanbul Cumpuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Popçu, sosyal medya üzerinden sinkaflı sözlerle tehdit edildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını bildirdi. Savcılık, şikayet üzerine soruşturma başlattı.
BABASI İFADE VERDİ
Soruşturma sonucunda, sosyal medya kullanıcısı Nilgün Ö.'ye
ulaşıldı. 17 yaşındaki genç kız, babası ile birlikte ifade verdi. Baba Mustafa Ö., Edis'e
kızını affetmesi için ricada bulundu. Edis, şikayetinden vazgeçti, dosya kapandı.
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