Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Hayranı Edis'ten af diledi

Edis, sosyal medyada kendisine sinkaflı küfür eden hayranını savcılığa şikayet etti. Küfürbaz hayran, 17 yaşında bir kız çıktı. Babası yalvarınca, Edis şikayetini geri çekti

07 Mayıs 2018, Pazartesi 08:18
Hayranı Edis'ten af diledi
Popçu Edis, 21 Ağustos'ta İstanbul Cumpuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Popçu, sosyal medya üzerinden sinkaflı sözlerle tehdit edildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını bildirdi. Savcılık, şikayet üzerine soruşturma başlattı.


BABASI İFADE VERDİ


Soruşturma sonucunda, sosyal medya kullanıcısı Nilgün Ö.'ye ulaşıldı. 17 yaşındaki genç kız, babası ile birlikte ifade verdi. Baba Mustafa Ö., Edis'e kızını affetmesi için ricada bulundu. Edis, şikayetinden vazgeçti, dosya kapandı.

Edis'in tarzı çalıntı çıktı Edis'in tarzı çalıntı çıktı
Alina Boz, Edis'in partisinde eski aşklarıyla eğlendiAlina Boz, Edis'in partisinde eski aşklarıyla eğlendi


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Demet Evgar koskoca köşkte tek başına (Ünlülerin evleri)

Demet Evgar koskoca köşkte tek başına (Ünlülerin evleri)
Ünlüler festivalde coştular

Ünlüler festivalde coştular
Cihan Ünal'ın panik anları!

Cihan Ünal'ın panik anları!
Mert Fırat ile İdil Fırat baş başa görüntülendi

Mert Fırat ile İdil Fırat baş başa görüntülendi
Serenay Sarıkaya Fransa'ya gidiyor

Serenay Sarıkaya Fransa'ya gidiyor
Şöhretler karmasından gol yağmuru

Şöhretler karmasından gol yağmuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alişan ve Buse Varol'a çocuk göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alişan ve Buse Varol'a çocuk göndermesi
Survivor'da eleme adayları kimler? (6 Mayıs 2018) Dokunulmazlık oyununu kim kazandı

Survivor'da eleme adayları kimler? (6 Mayıs 2018) Dokunulmazlık oyununu kim kazandı
Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğenine istismar!

Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğenine istismar!
Alişan ve Buse Varol'un düğününe ünlü akını (Alişan'ın düğününe katılan ünlü isimler)

Alişan ve Buse Varol'un düğününe ünlü akını (Alişan'ın düğününe katılan ünlü isimler)
Alişan ve Buse Varol 'Evet' dedi

Alişan ve Buse Varol 'Evet' dedi