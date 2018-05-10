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Hayranlarından Aslı Enver'e destek

2,5 yıllık sevgilisi Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'e takipçileri Twitter'da "Mutlu ol Aslı Enver" adı altında destek verdi

10 Mayıs 2018, Perşembe 09:40
Hayranlarından Aslı Enver'e destek
Geçen günlerde sevgilisi Murat Boz'la yollarını ayıran güzel oyuncu Aslı Enver'e sevenlerinden destek geldi. Aslı Enver'in takipçileri oyuncu mutlu olsun diye Twitter'da "Bırakma kendini" ve "Mutlu ol Aslı Enver" hashtag'i açtı.


SEVENLERİ DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTMADI


Bugün doğum günü olan oyuncuya fanları erken kutlama yaptı. Sürpriz karşısında bir hayli sevinen Aslı Enver, sevenlerine teşekkür edip 'siz aşırı güzelsiniz' notunu paylaştı.


TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR


Murat Boz'la takipleşmeyi bırakan güzel oyuncu şarkıcının annesini ve abisini takipten çıkaramadı. Murat Boz'un, Aslı Enver'in doğum gününü kutlayıp, kutlamayacağı şimdiden merak konusu oldu.





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