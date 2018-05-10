Hayranlarından Aslı Enver'e destek

Geçen günlerde sevgilisi Murat Boz'la
yollarını ayıran güzel oyuncu Aslı Enver'e
sevenlerinden destek geldi. Aslı Enver'in takipçileri oyuncu mutlu olsun diye Twitter'da "Bırakma kendini" ve "Mutlu ol Aslı Enver" hashtag'i açtı.
SEVENLERİ DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTMADI
Bugün doğum günü olan oyuncuya fanları erken kutlama yaptı. Sürpriz karşısında bir hayli sevinen Aslı Enver, sevenlerine teşekkür edip 'siz aşırı güzelsiniz' notunu paylaştı.
Murat Boz'la
TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR
takipleşmeyi bırakan güzel oyuncu şarkıcının annesini ve abisini takipten çıkaramadı. Murat Boz'un, Aslı Enver'in doğum gününü kutlayıp, kutlamayacağı şimdiden merak konusu oldu.
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Elif Bayram