Hayranlarından Aslı Enver'e destek



SEVENLERİ DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTMADI



TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Murat Boz'dan ayrılık acısına ferrarii

Nedret Boz, Aslı Enver ve Murat Boz'dan umudunu kesmedi

Elif Bayram

Geçen günlerde sevgilisiyollarını ayıran güzel oyuncusevenlerinden destek geldi. Aslı Enver'in takipçileri oyuncu mutlu olsun diye Twitter'da "Bırakma kendini" ve "Mutlu ol Aslı Enver" hashtag'i açtı.Bugün doğum günü olan oyuncuya fanları erken kutlama yaptı. Sürpriz karşısında bir hayli sevinen Aslı Enver, sevenlerine teşekkür edip 'siz aşırı güzelsiniz' notunu paylaştı.takipleşmeyi bırakan güzel oyuncu şarkıcının annesini ve abisini takipten çıkaramadı. Murat Boz'un, Aslı Enver'in doğum gününü kutlayıp, kutlamayacağı şimdiden merak konusu oldu.