Hayrettin Karaman: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre ilahiyatçı Hayrettin Karaman, kişisel internet sitesinde "Bir görücü meselesi oldu, önce ablam için geldiler ablamın bir başkasıyla görüştüğünü öğrenince daha sonra aynı kişi benim için geldi… İslami açıdan bir problem olur mu?" şeklindeki bir soruya cevap verdi.

"EŞ ÖLMÜŞŞE BALDIZLA EVLENMEK CAİZDİR"

Hayrettin Karaman'ın bu soruya cevabı şöyle oldu:

"Bir problem olmaz. Ablanızı isteyip bu olmayınca, onunla evlenemeyeceği ortaya çıkınca sizi isteyebilir. Eğer ablanızla evlenmiş olsaydı, onunla evli bulunduğu sürece sizinle -ikinci bir eş olarak- evlenemezdi, iki kız kardeşi aynı zaman içinde birden almak, nikahlamak caiz değildir. Ama mesela ölmüş bir kadının kız kardeşi ile (yani baldız ile) evlenmek caizdir. Vaktiyle ablanızla evlenmiş bir kimse bile -o ölünce veya boşanınca- sizinle evlenebiliyorsa, ablanızı istemiş, fakat onunla evlenmemiş birinin sizi istemesinde ve evlenmenizde elbette bir sakınca olmaz."