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Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini hatırlamadı

Kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile evlenen Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman, POSTA'dan Canan Danyıldız'a verdiği röportajdaki "30'larında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olacaktı" sözlerini hatırlamıyor

25 Aralık 2017, Pazartesi 19:49
Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini hatırlamadı
Ahmet Arıman (62) kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile evlenmişti. Yaş farkı ile çok konuşulan evlilik Ahmet Arıman'ın POSTA'ya verdiği röportajla yeniden gündemde.

"GÖĞÜSLERİ SARKMIŞ OLACAKTI"

Ahmet Arıman, verdiği röportajda "Kader olgun görünüyor. 30'larında olsaydı yine almazdım, göğüsleri sarkmış olacaktı, istemezdim. Fizik benim için önemli" ifadesini kullandı.

"VALLAHİ DE BİLLAHİ DE HATIRLAMIYORUM"

Tepki çeken bu açıklama Söylemezsem Olmaz'da masaya yatırıldı. Programa telefonla bağlanan Ahmet Arıman, tepki çeken sözleri için "Vallahi de billahi de hatırlamıyorum" dedi.

BİRCAN İPEK: BENCE SİZ YALAN SÖYLÜYORSUNUZ

Programın yorumcularından olan Bircan İpek ise "Ahmet Bey bence siz yalan söylüyorsunuz. Hatırlamıyorum ne demek?" karşılığını verdi.

AHMET ARMAN'IN POSTA'YA VERDİĞİ RÖPORTAJIN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ



 
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