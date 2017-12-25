Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini hatırlamadı

"GÖĞÜSLERİ SARKMIŞ OLACAKTI"

"VALLAHİ DE BİLLAHİ DE HATIRLAMIYORUM"

BİRCAN İPEK: BENCE SİZ YALAN SÖYLÜYORSUNUZ

Haber Merkezi

(62) kendisinden 39 yaş küçükile evlenmişti. Yaş farkı ile çok konuşulan evlilikn'ın'ya verdiği röportajla yeniden gündemde., verdiği röportajda "Kader olgun görünüyor. 30'larında olsaydı yine almazdım, göğüsleri sarkmış olacaktı, istemezdim. Fizik benim için önemli" ifadesini kullandı.Tepki çeken bu açıklama Söylemezsem Olmaz'da masaya yatırıldı. Programa telefonla bağlanan, tepki çeken sözleri için "Vallahi de billahi de hatırlamıyorum" dedi.Programın yorumcularından olan Bircan İpek ise "Ahmet Bey bence siz yalan söylüyorsunuz. Hatırlamıyorum ne demek?" karşılığını verdi.