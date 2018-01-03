Hayvanat bahçesindeki 26 günlük kutup ayısı öldü

Nazlı Erdol

yetkilileri, Aralık ayında doğmuş olan yavrunın, Salı sabahı kafesinde ölü bulunduğunu açıkladı. Ayının ölmüş olduğu güvenlik kameraları görüntülerinde fark edildi.yeni yıl tatili nedeniyle Pazar gününden Salı gününe kadar kapalıydı.BBC Türkçe'nin aktardığına göre yetkililer, yavru ayının en son Pazar günü annesiyle birlikteyken "iyi göründüğünü" ve "doğal sebeplerden ötürü" ölmüş olabileceğini açıkladı.Henüz isim verilmemiş olan, 8 yaşındakiadlı ayının yavrusuydu. Tonja'nın bir yavrusu daha geçen yılın Mart ayında 4 aylıkken bilinmeyen bir nedenden ötürü hayatını kaybetmişti.yetkilileri, yavru kutup ayısının ölüm nedeninin anlaşılabilmesi içinyapılacağını açıkladı.