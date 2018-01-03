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Hayvanat bahçesindeki 26 günlük kutup ayısı öldü

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tierpark Hayvanat Bahçesi'ndeki 26 günlük kutup ayısı, 2 günlük yılbaşı tatilinin ardından ölü bulundu

Hayvanat bahçesindeki 26 günlük kutup ayısı öldü
Tierpark Hayvanat Bahçesi yetkilileri, Aralık ayında doğmuş olan yavru kutup ayısının, Salı sabahı kafesinde ölü bulunduğunu açıkladı. Ayının ölmüş olduğu güvenlik kameraları görüntülerinde fark edildi.

Hayvanat bahçesi yeni yıl tatili nedeniyle Pazar gününden Salı gününe kadar kapalıydı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre yetkililer, yavru ayının en son Pazar günü annesiyle birlikteyken "iyi göründüğünü" ve "doğal sebeplerden ötürü" ölmüş olabileceğini açıkladı.

Henüz isim verilmemiş olan kutup ayısı, 8 yaşındaki Tonja adlı ayının yavrusuydu. Tonja'nın bir yavrusu daha geçen yılın Mart ayında 4 aylıkken bilinmeyen bir nedenden ötürü hayatını kaybetmişti.

Tierpark Hayvanat Bahçesi yetkilileri, yavru kutup ayısının ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsi yapılacağını açıkladı.

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