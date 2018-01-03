Hayvanat bahçesindeki 26 günlük kutup ayısı öldü

Tierpark Hayvanat Bahçesi
yetkilileri, Aralık ayında doğmuş olan yavru kutup ayısı
nın, Salı sabahı kafesinde ölü bulunduğunu açıkladı. Ayının ölmüş olduğu güvenlik kameraları görüntülerinde fark edildi.
Hayvanat bahçesi
yeni yıl tatili nedeniyle Pazar gününden Salı gününe kadar kapalıydı.
BBC Türkçe'nin aktardığına göre yetkililer, yavru ayının en son Pazar günü annesiyle birlikteyken "iyi göründüğünü" ve "doğal sebeplerden ötürü" ölmüş olabileceğini açıkladı.
Henüz isim verilmemiş olan kutup ayısı
, 8 yaşındaki Tonja
adlı ayının yavrusuydu. Tonja'nın bir yavrusu daha geçen yılın Mart ayında 4 aylıkken bilinmeyen bir nedenden ötürü hayatını kaybetmişti.
Tierpark Hayvanat Bahçesi
yetkilileri, yavru kutup ayısının ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsi
yapılacağını açıkladı.
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