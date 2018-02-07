Hayvanın derisinden seken kurşunla vuruldu

Teksas'ta bir adam bahçesine giren armadillo cinsi hayvanı vurmak isterken, hayvanın sert derisinden seken kurşunla yüzünden vuruldu

07 Şubat 2018, Çarşamba 21:28
Hayvanın derisinden seken kurşunla vuruldu
Posta.com.tr

Teksas'ta ismi bilinmeyen bir adam, bahçesine giren armadillo cinsi hayvanı görünce, tabancasıyla vurmak istedi.

Adam, gözüne kestirdiği hayvana 3 el ateş etti ancak, hayvanın derisi o kadar kalın ki kurşunlardan biri, deriden sekerek adamın çenesine isabet etti.

Yaralanan adam, hava yoluyla en yakın hastaneye nakledildi. Armadillonun ise ölü olup olmadığı bilinmiyor.

Armadilloyu bulamadıklarını belirten Şerif Larry Rowe, 'Adamın eşi evdeymiş. Dışarı çıkan adam armadilloya 38 kalibrelik silahıyla 3 kez ateş etmiş.'dedi.

ARMADİLLO NEDİR?


Armadillo ya da yaygın adıyla tatu, ana yurdu Güney Amerika olan plasental memelidir.

Ortalama 75 cm. uzunluğundadır. Armadilloların vücudu bir tür zırhla korunur (ismini de İspanyolcada zırhcık anlamına gelen kelimeden alır), bu özelliğiyle tesbih böceğine benzerler.

Temel yiyeceği böceklerdir.

Yiyecek bulmak için toprağı kazarlar, koku alma duyuları çok geliştiğinden böcekleri bulabilirler.

Toprağı kazarken çok hızlı davranır ve bu süre içinde burunları toprak ile temas hâlinde olduğundan nefesini tutarlar.


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