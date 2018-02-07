Hayvanın derisinden seken kurşunla vuruldu

ARMADİLLO NEDİR?

Mine Bozkurt

'ta ismi bilinmeyen bir adam, bahçesine girencinsi hayvanı görünce, tabancasıyla vurmak istedi.Adam, gözüne kestirdiği hayvana 3 el ateş etti ancak, hayvanın derisi o kadar kalın ki kurşunlardan biri, deriden sekerek adamın çenesine isabet etti.Yaralanan adam, hava yoluyla en yakın hastaneye nakledildi. Armadillonun ise ölü olup olmadığı bilinmiyor.Armadilloyu bulamadıklarını belirten Şerif Larry Rowe, 'Adamın eşi evdeymiş. Dışarı çıkan adam armadilloya 38 kalibrelik silahıyla 3 kez ateş etmiş.'dedi.Armadillo ya da yaygın adıyla tatu, ana yurdu Güney Amerika olan plasental memelidir.Ortalama 75 cm. uzunluğundadır. Armadilloların vücudu bir tür zırhla korunur (ismini de İspanyolcada zırhcık anlamına gelen kelimeden alır), bu özelliğiyle tesbih böceğine benzerler.Temel yiyeceği böceklerdir.Yiyecek bulmak için toprağı kazarlar, koku alma duyuları çok geliştiğinden böcekleri bulabilirler.Toprağı kazarken çok hızlı davranır ve bu süre içinde burunları toprak ile temas hâlinde olduğundan nefesini tutarlar.