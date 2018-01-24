Hayvanlara yem vermeye gitti, dehlizde ceset buldu

Hayvanlara yem vermeye giden bir kişi, Sarıyer'deki tarihi surların dehlizinde Bilal Gültekin'in cesedini buldu. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü

24 Ocak 2018, Çarşamba 14:09
Hayvanlara yem vermeye gitti, dehlizde ceset buldu
İstanbul Sarıyer'de Baltalimanı Hisar Caddesi'ndeki tarihi surların dehlizinde bir ceset olduğunu fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparak delil topladı. Yapılan araştırmalarda dehlizdeki cesedin, uzun süredir sokakta yaşayan Bilal Gültekin'e ait olduğu belirlendi. Dehlizden çıkartılan Bilal Gültekin´in cesedi cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Gültekin'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

'BÜYÜK İHTİMALLE 15 GÜNDÜR BURADAYDI'

Çevrede bulunanlardan Ali Çetin "Bu arkadaş 15 gün önce tedavi amaçlı hastaneye götürüldü. Hastaneden kaçtı, tekrar buraya gelmiş. Biz onu görmemiştik. Sabahleyin bir arkadaşımız hayvanlara yemek vermek için buraya çıktı. Korkuyla aşağıya geldi. ’Burada bir ceset var’ dedi. Biz de gittik baktık. Adam ölmüştü. Büyük ihtimalle 15 gündür burada duruyordu" dedi.

 Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/DHA

 


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