Hayvanlarını otlatmaya gitti, ölü bulundu

 Manisa’nın Salihli ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden bir kişi arazide ölü bulundu

12 Mayıs 2018, Cumartesi 01:15
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Beylikli Mahallesi’nde yaşayan Yılmaz Elvan (49), kendisine ait hayvanlarını Öteyaka mevkisine otlatmaya götürdü.

YERDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU


Yakınları Elvan’dan haber alamayınca aramaya gittiklerinde, yerde hareketsiz bir şekilde buldu.

Yakınları durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Elvan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 


 

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ


Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Elvan’ın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesine, daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlatırken, Elvan’ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

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