Hazal Filiz Küçükköse Fatih dizisine katıldı

Büşra Kamış

Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ve Çetin Tekindor’un üstlendiği dizide, Küçükköse Tekindor’un kızını canlandıracak.1988 yılında Mersin’de dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, Ankara’da lise öğrenimini tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015 yılından bu yana Kara Sevda dizisinde “Zeynep Soydere” karakterine hayat vermektedir.2009-2010 Deniz Yıldızı – Gözde2011-2012 Kalbim Seni Seçti – Ada2012 Ustura Kemal – Kalisto2012 Uçurum – Konuk Oyuncu2014 Beni Affet – Leyla2014 Günahkar – Aslıhan Karasu2015-2017 Kara Sevda – Zeynep Soydere Kozcuğlu2017 Rüya – Elif Ardalı