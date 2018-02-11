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Hazal Filiz Küçükköse Fatih dizisine katıldı

Hazal Filiz Küçükköse, Kanal D’de yayınlanacak olan ve hazırlıkları tüm hızıyla devam eden “Fatih” dizisinin ekibine katıldı
 

Hazal Filiz Küçükköse Fatih dizisine katıldı
Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ve Çetin Tekindor’un üstlendiği dizide, Küçükköse Tekindor’un kızını canlandıracak. 

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

1988 yılında Mersin’de dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, Ankara’da lise öğrenimini tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015 yılından bu yana Kara Sevda dizisinde “Zeynep Soydere” karakterine hayat vermektedir.

Filmografisi

2009-2010 Deniz Yıldızı – Gözde
2011-2012 Kalbim Seni Seçti – Ada
2012 Ustura Kemal – Kalisto
2012 Uçurum – Konuk Oyuncu
2014 Beni Affet – Leyla
2014 Günahkar – Aslıhan Karasu
2015-2017 Kara Sevda – Zeynep Soydere Kozcuğlu
2017 Rüya – Elif Ardalı


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