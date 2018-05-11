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Hazal Filiz Küçüköse, Ali Mert Akyüz'le görüntülendi

Geçen ay eşinden boşanan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Ali Mert Akyüz ile görüntülendi

11 Mayıs 2018, Cuma 17:36
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Son olarak geçne hafta final yapan "Mehmed: Bir Cihan Fatihi" dizisinde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, dün akşam bir mekanda Ali Mert Akyüz'le görüntülendi.

Magazin muhabirleri Hazal Filiz Küçüköse'ye "Yeni aşkınız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Aşk konusunun açılmasıyla ne konuşacağını bilemeyen oyuncu konuşmakta zorlandı.

Olay üzerine hemen aracına binen Hazal Filiz Küçükköse otomobilin farlarını açmayı unutunca gazeteciler tarafından uyarıldı.



Hazal Filiz Küçükköse Ali Mert Akyüz'ü Instagram hesabından da takip ediyor.



GEÇEN AY BOŞANDI

Rol aldıkları günlük dizinin setinde tanışan Hazal Filiz Küçükköse ve Tuan Tunalı, geçenay 4 yıllık evliliklerini karşılıklı anlaşarak sonlandırmıştı.


Hazal Filiz Küçükköse: Boşandık, olması gereken buydu


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