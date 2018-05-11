Hazal Filiz Küçüköse, Ali Mert Akyüz'le görüntülendi

GEÇEN AY BOŞANDI

Hazal Filiz Küçükköse: Boşandık, olması gereken buydu

Çiğdem Saltık

Son olarak geçne hafta final yapan "" dizisinde rol alan, dün akşam bir mekanda'le görüntülendi.Magazin muhabirleri'ye "Yeni aşkınız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Aşk konusunun açılmasıyla ne konuşacağını bilemeyen oyuncu konuşmakta zorlandı.Olay üzerine hemen aracına binenotomobilin farlarını açmayı unutunca gazeteciler tarafından uyarıldı.'ü Instagram hesabından da takip ediyor.Rol aldıkları günlük dizinin setinde tanışan, geçenay 4 yıllık evliliklerini karşılıklı anlaşarak sonlandırmıştı.