Hazal Kaya’dan sektöre dair çarpıcı açıklama

'SEKTÖR HOYRAT'



'BİRBİRİMİZİN BAŞARILARINI TAKDİR EDİYORUZ'



'HİLAL SARAL'LA ÇALIŞMAMIŞ OLSAYDIM SAVRULURDUM'

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Elif Bayram

Moderatörlüğünü,İstanbul’un, organizasyonunu dayaptığı oturumda, Hazal Kaya kendisine yöneltilen “Hiç sansasyonel biri olmadınız. Bunu nasıl başardınız?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi;“Sansasyonel biri olmadan da işimi yapabiliyorum. Bunu nasıl başarıyorum ben de bilmiyorum. Sektör oldukça hoyrat. Sansasyonel olmasak da “mış” gibi olabiliyor, çoğu zaman. Ama zamanla öğreniyoruz. Sadece çalıştım ve sevdiğim işi yaptım. Çok erken yaşta böyle güzel projelerle başlamak da şanstı, böyle güzel insanlarla çalışmak da… Ben de fena çıkmadım ve savrulmadan bugüne kadar geldim.”Gelen “Mesele kadın olunca kadınlar birbirlerine entrika ve kötülük yaparlar gibi bir durum var mı?” sorusunun üzerine Hazal Kaya, aslında öyle olmadığının, kendi jenerasyonunun birbirine çok destek olduğunun altını çizdi ve “Biz birbirimizin başarılarını takdir ediyoruz” diye ekledi.İlk çalışmaya başladığında genç bir kadın olarak bazı şeyleri anlamadığını dile getiren genç oyuncu “Hilal Saral bana sahip çıktı onunla çalışmamış olsaydım, çok savrulurdum” dedi.