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Hazal Kaya’dan sektöre dair çarpıcı açıklama

3 Mart'ta gerçekleşen Türkiye'nin ilk film endüstrisi konferans serisinde, oyuncu Hazal Kaya ve yönetmen Hilal Saral 'Film Endüstrisinde Kadın Olmak' panelinde bir araya geldi

05 Mart 2018, Pazartesi 07:25
Hazal Kaya’dan sektöre dair çarpıcı açıklama
Moderatörlüğünü, ‘Beyond24 İstanbul’un, organizasyonunu da Suzan Güverte'nin yaptığı oturumda, Hazal Kaya kendisine yöneltilen “Hiç sansasyonel biri olmadınız. Bunu nasıl başardınız?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi;

'SEKTÖR HOYRAT'


“Sansasyonel biri olmadan da işimi yapabiliyorum. Bunu nasıl başarıyorum ben de bilmiyorum. Sektör oldukça hoyrat. Sansasyonel olmasak da “mış” gibi olabiliyor, çoğu zaman. Ama zamanla öğreniyoruz. Sadece çalıştım ve sevdiğim işi yaptım. Çok erken yaşta böyle güzel projelerle başlamak da şanstı, böyle güzel insanlarla çalışmak da… Ben de fena çıkmadım ve savrulmadan bugüne kadar geldim.”


'BİRBİRİMİZİN BAŞARILARINI TAKDİR EDİYORUZ'


Gelen “Mesele kadın olunca kadınlar birbirlerine entrika ve kötülük yaparlar gibi bir durum var mı?” sorusunun üzerine Hazal Kaya, aslında öyle olmadığının, kendi jenerasyonunun birbirine çok destek olduğunun altını çizdi ve “Biz birbirimizin başarılarını takdir ediyoruz” diye ekledi.


'HİLAL SARAL'LA ÇALIŞMAMIŞ OLSAYDIM SAVRULURDUM'


İlk çalışmaya başladığında genç bir kadın olarak bazı şeyleri anlamadığını dile getiren genç oyuncu “Hilal Saral bana sahip çıktı onunla çalışmamış olsaydım, çok savrulurdum” dedi.

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