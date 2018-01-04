Hazal Kaya, İranlı sapığından 2. kez şikayetçi oldu

2 YIL ÖNCE DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

"YA HAZALIM, YA ÖLÜM"

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Çiğdem Saltık

, kendisini sosyal medya hesabı üzerinden rahatsız eden ve işyeri adresine hediyeler gönderen İranlı hayranı'den ikinci kez şikayetçi oldu.Geçen yıllarda da İranlı hayranından şikayetçi olan'nın suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş,'nin, Kaya'ya ait Twitter hesabına rahatsız edici mesajlar attığı, Haziran 2015'te de Kaya'nın işyerine üzerinde 'Aşkım', 'Eşim', 'Karım' yazılı notlar bulunan hediyeler gönderdiği belirtilmişti.'nin kendi adına açtığı Facebook hesabında'nın fotoğraflarının bulunduğu, "Ya Hazalım, ya ölüm" diye yazdığı ve silah siparişi verdiğini ifade ettiği paylaşımlarının bulunduğu da öne sürülüp hakkında beş yıla kadar hapis cezası istenmişti.Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Hazal Kaya, geçen aylarda'den ikinci kez şikayetçi oldu. Hazal Kaya, Göç İdaresi'ne dilekçe yazıp Karami'nin kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü. Savcılığın başlattığı soruşturma, Kaya'nın şikayet süresinin geçmesi nedeniyle takipsizlikle sonuçlandırıldı.