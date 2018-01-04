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Hazal Kaya, İranlı sapığından 2. kez şikayetçi oldu

Oyuncu Hazal Kaya, "Karım, aşkım" yazılı hediyeler gönderen İranlı sapığından şikayetçi oldu. Hazal Kaya, daha önce de şikayette bulunmuştu

Hazal Kaya, İranlı sapığından 2. kez şikayetçi oldu
Oyuncu Hazal Kaya, kendisini sosyal medya hesabı üzerinden rahatsız eden ve işyeri adresine hediyeler gönderen İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami'den ikinci kez şikayetçi oldu.

2 YIL ÖNCE DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Geçen yıllarda da İranlı hayranından şikayetçi olan Hazal Kaya'nın suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, Eissa Yazdan Karami'nin, Kaya'ya ait Twitter hesabına rahatsız edici mesajlar attığı, Haziran 2015'te de Kaya'nın işyerine üzerinde 'Aşkım', 'Eşim', 'Karım' yazılı notlar bulunan hediyeler gönderdiği belirtilmişti.

"YA HAZALIM, YA ÖLÜM"

Eissa Yazdan Karami'nin kendi adına açtığı Facebook hesabında Hazal Kaya'nın fotoğraflarının bulunduğu, "Ya Hazalım, ya ölüm" diye yazdığı ve silah siparişi verdiğini ifade ettiği paylaşımlarının bulunduğu da öne sürülüp hakkında beş yıla kadar hapis cezası istenmişti.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Hazal Kaya, geçen aylarda Eissa Yazdan Karami'den ikinci kez şikayetçi oldu. Hazal Kaya, Göç İdaresi'ne dilekçe yazıp Karami'nin kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü. Savcılığın başlattığı soruşturma, Kaya'nın şikayet süresinin geçmesi nedeniyle takipsizlikle sonuçlandırıldı.

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