Hazal Kaya, kanalın patronu Esra Oflaz Güvenkaya ve program moderatörü Lütfiye Pekcan’a şunları anlattı;

“En büyük hayalkırıklığı ve öfke patlamasını 9 yaşında yaşadım. Geçirdiğim trafik kazası sonrası baleyi bırakmak zorunda kaldım. 6 ay alçıyla yattım. O kazadan sonra hayat bana şunu öğretti: Her şey planladığın gibi gitmez.”





“Bana hep şunu dediler: ‘Ne şanslı! Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ile oynuyor. Bu iki tarafı da çok aşağılayan bir şey. Onlara da haksızlık. Kıvanç ve Çağatay sadece yakışıklı değiller ki. Kıvanç Tatlıtuğ ile ‘Aşk-ı Memnu’da çalıştık. Hayatım boyunca çok saygı duyacağım biri. Boşuna Kıvanç Tatlıtuğ değil.”

JENNIFER İLHAM VERDİ

“Başrol oynadığım ‘Adını Feriha Koydum’ çok ağır bir tecrübeydi. Senaryo gereği ‘Feriha’ya bekaret testi yapılacaktı. Normalize etmemek için sahneyi oynamak istemedim. O bölüm atıldı. Ama o kadar çok eleştiri aldım ki, sağlığım bozuldu. Şeker hastalığım o dönem çıktı.”





“Boyum 1.58. Standartlara göre kısa olabilirim, ama bunu ben belirlemiyorum. Ben de takozla oynuyorum. Jennifer Lopez’i gördüğümde şaşırmıştım. Hepimizin çok beğendiği kalçası aslında çok büyük. Öyle bir kalçam olsa, zayıflayayım diye yapmadıklarını bırakmazlar. Baktım kendine sevgisi, güveni var. Bu bana çok ilham verdi.”