Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram paylaşımı beğeni rekoru kırdı.

26 yaşındaki oyuncunun beyaz mayo ile verdiği poz 60 bine yakın beğeni aldı. Hazar Ergüçlü, fotoğrafını yorumlara kapalı olarak paylaştı.

İşte Hazar Ergüçlü'nün paylaşımı;

Hazar Ergüçlü, 45 yaşındaki yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşıyor.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğmuştur. Kıbrıs Türkü oyuncudur.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır.

7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır.

Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır.

2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Cansu karakterini canlandırmıştır.

En son 2017 Kasım’da başlamış olan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırmıştır.



