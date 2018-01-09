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Hazım Körmükçü kimdir? Eski eşi Hilal Özdemir kim?

Hazım Körmükçü, yer aldığı projeler ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Tiyatrocu bir aileden gelen Hazım Körmükçü'nün 2003 yılında evlenip 2014'de ayrıldığı oyuncu eşi Hilal Özdemir'den iki kız çocuğu var. Peki Hazım Körmükçü kimdir? Eski eşi Hilal Özdemir kim?

Hazım Körmükçü kimdir? Eski eşi Hilal Özdemir kim?
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hazım Körmükçü, 30 Ocak 1965 yılında doğdu. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunu. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncu. 2003 yılındaTürk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir ile hayatını birleştirdi ancak bu evlilik 2015’te sona erdi. İlk evliliğinden iki kız çocuğu olan Hazım Körmükçü, 2017 yılında Fenerbahçe TV spikerlerinden Zeynep Tandoğan ile nişanlandı. Hazım Körmükçü'nün Zeynep Tandoğan ile arasında 17 yaş fark bulunuyor.


HAZIM KÖRMÜKÇÜ'NÜN ESKİ EŞİ HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?


Hilal Özdemir (d. 20 Nisan 1971; İstanbul) ,Kadın Türk halk müziği sanatçısı. Türk halk müziği şarkıları söylüyor.

Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının oranizatörlüğünü yapan Atilla Alpsakarya sayesinde tanıdı.. 1994 yılında çıkardığı İrem Kız albümüyle iyi bir çıkış yaptı.


Hazım Körmükçü ile Hilal Özdemir canlı yayında hesaplaştı!Hazım Körmükçü ile Hilal Özdemir canlı yayında hesaplaştı!
 


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