Hazreti Mevlana'yı Karaman'dan temsili olarak Konya'ya uğurladılar

Can Hakman

'dayanında bulunan'nda düzenlenen temsili uğurlama törenine, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunuile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Uğurlama törenitarafından düzenlenen sema gösterisi ile başladı. Törendeve babası Muhammed Behaeddin-i Veled hazretlerini canlandıran Konya Şehir Tiyatroları sanatçıları, meydandaki vatandaşlardan helallik isteyerek Konya'ya hareket etti.Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru yaptığı konuşmada, “Her yıl Karaman’dan ayrılırken aynı hüznü taşıyoruz. Ama büyük annemizi size emanet ediyoruz. Bunca yıl Karaman büyük annemizi sevgiyle kucakladı. İnşallah bundan sonra her sene gelişen ve büyüyen ilgiyle Karamanımızı da dünya çapında anlatabilmek adına törenlerimize devam edeceğiz” dedi.İHA