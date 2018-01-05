HDM Global’in en çok satan telefonu oldu

Bir zamanların lider cep telefonu üreticisi olan Nokia, 2017 yılına adeta fırtına gibi girdi. HMD Global bünyesine tekrardan şaha kalkan Nokia, Mobil Dünya Kongresi’nde 3 farklı orta segment modeli ile ziyaretçilerin karşısına çıkmıştı. Sonrasında amiral gemisi modellerini de tanıtan Finli üretici, pazarlama sürecinde yaşadığı sorunlardan dolayı, global pazara adapte olmakta güçlük çekmişti. Araştırma şirketi Counterpoint Research
tarafından paylaşılan rakamlara göre, Nokia’nın yaşadığı zorluklar satış rakamlarına da yansımış durumda. Zira Nokia
’nın 2017’de sattığı telefonların büyük bir bölümünü yeni Nokia 3310
modeli oluşturmuş durumda.
Counterpoint Reserch
tarafından yayınlanan rakamlara göre, HMD Global
, 2017’nin üçüncü çeyreğinde 2.8 milyon akıllı telefon sattı. Aynı dönemde şirket, 13.5 milyon özellikli telefon satmayı da başardı.
HMD Global
, 2017’nin ilk yarısında ise 1.5 milyon akıllı telefon satabilmişti. Bu durumun temel nedeni az önce de belirttiğimiz üzere Nokia
’nın global pazarda yaşadığı pazarlama sorunları diyebiliriz.
Bu arada 2017 son çeyrekte satılan 13.5 milyon özellikli telefonun büyük bir bölümünü yeni Nokia 3310
modelinin oluşturduğunu da hatırlatalım. Zaten yeni 3310
’un önemli bir satış başarısı göstereceği az çok önceden de tahmin ediliyordu. Dolayısıyla bu haber pek de sürpriz sayılmaz.
Dip not olarak hatırlatalım. Avrupa’da 59 euro’dan, ABD’de ise 59 dolardan
satılan yeni Nokia 3310
, Türkiye’de ise 500 TL civarında fiyatlardan satılmakta.
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Adem Özdoğan