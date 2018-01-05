HDM Global’in en çok satan telefonu oldu

Adem Özdoğan

Bir zamanların lider cep telefonu üreticisi olan Nokia, 2017 yılına adeta fırtına gibi girdi. HMD Global bünyesine tekrardan şaha kalkan Nokia, Mobil Dünya Kongresi’nde 3 farklı orta segment modeli ile ziyaretçilerin karşısına çıkmıştı. Sonrasında amiral gemisi modellerini de tanıtan Finli üretici, pazarlama sürecinde yaşadığı sorunlardan dolayı, global pazara adapte olmakta güçlük çekmişti. Araştırma şirketitarafından paylaşılan rakamlara göre, Nokia’nın yaşadığı zorluklar satış rakamlarına da yansımış durumda. Zira’nın 2017’de sattığı telefonların büyük bir bölümünümodeli oluşturmuş durumda.tarafından yayınlanan rakamlara göre,, 2017’nin üçüncü çeyreğinde 2.8 milyon akıllı telefon sattı. Aynı dönemde şirket, 13.5 milyon özellikli telefon satmayı da başardı., 2017’nin ilk yarısında ise 1.5 milyon akıllı telefon satabilmişti. Bu durumun temel nedeni az önce de belirttiğimiz üzere’nın global pazarda yaşadığı pazarlama sorunları diyebiliriz.Bu arada 2017 son çeyrekte satılan 13.5 milyon özellikli telefonun büyük bir bölümünü yenimodelinin oluşturduğunu da hatırlatalım. Zaten yeni’un önemli bir satış başarısı göstereceği az çok önceden de tahmin ediliyordu. Dolayısıyla bu haber pek de sürpriz sayılmaz.Dip not olarak hatırlatalım. Avrupa’da 59 euro’dan, ABD’de isesatılan, Türkiye’de ise 500 TL civarında fiyatlardan satılmakta.