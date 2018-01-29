HDP Çanakkale İl Başkanı Seza Beytaş tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP İl Başkanı Seza Beytaş
’ı terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Beytaş, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Beytaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HDP İl Başkanı Seza Beytaş
5 GÜN ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI
, 5 gün önce 'Zeytin Dalı Harekatı'
aleyhine propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.
Gizem Yetil