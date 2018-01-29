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HDP Çanakkale İl Başkanı Seza Beytaş tutuklandı

Çanakkale'de sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İl Başkanı Seza Beytaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

HDP Çanakkale İl Başkanı Seza Beytaş tutuklandı
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP İl Başkanı Seza Beytaş’ı terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.


CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Beytaş, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Beytaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


5 GÜN ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI


HDP İl Başkanı Seza Beytaş, 5 gün önce 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhine propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. 

 


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