HDP Çanakkale İl Başkanı Seza Beytaş tutuklandı



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



5 GÜN ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gizem Yetil

bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri,’ı terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Beytaş, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Beytaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi., 5 gün öncealeyhine propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.