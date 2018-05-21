HDP çelengini kıran yaşlı kadın serbest bırakıldı

Çorlu’da önceki gün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’nda çelenk töreni düzenlenmiş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Feridun Demirel’in kurum çelengini anıta sunduğu törende AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı ile CHP Çorlu İlçe Örgütü üyeleri de kendi partilerine ait çelenkleri anıta sunarak alandan ayrılmıştı.

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve diğer protokol üyelerinin de yer aldığı kortejin alandan ayrılmasının ardından HDP Tekirdağ İl Başkanlığı yazılı bir çelenk daha Atatürk Anıtı’na bırakıldı.

HDP ÇELENGİNİ KIRDI

Programların Çorlu Cumhuriyet Parkı’nda sürdürüldüğü esnada Atatürk Meydanı’na elinde Türk bayrağı ile gelen F.N. adlı kadın (57) Atatürk Anıtı’na bırakılan HDP çelengini kırmış, CHP çelengini de yere devirdi. Yaşlı kadın, "Ülkemize göz koyuyorlar, vatanımıza göz koyuyorlar. Ben torunlarımı nasıl büyüteceğim. Bu nasıl iş" diyerek alandan ayrılmıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

CHP Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı’nın şikayeti üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan yaşlı kadın emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi. Buradaki savcılık sorgusunun ardından adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle mahkemeye sevk edilen F.N., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme yaşlı kadını haftanın bir günü karakola giderek imza vermesi şartıyla serbest bıraktı.

İHA



