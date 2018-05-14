HDP, Demirtaş’ın tahliyesi için harekete geçiyor

Başvuru gerekçesinde, seçimlerin eşit koşullarda yapılması konusunda YSK’nın yasal yükümlülüğü hatırlatılarak, Demirtaş’ın diğer adaylar gibi kampanyasını yürütmesi için serbest kalması gerektiği ifade edilecek. HDP, YSK’ya yapılan başvuru sonrası TBMM Başkanlığı’na da yazılı başvuru yaparak, Demirtaş’ın serbest kalması istenecek. Demirtaş ile partinin bildirgesi de bugün Ankara’da kamuoyuna açıklanacak. İki bildirgede de ortak vaatlerin öne çıkarılacağı ve bildirgelerin birbirini tamamlayacak yapıda olacağı ifade ediliyor. Seçim kampanyaları da ortak yürütülecek. HDP’nin demokratik parlamenter sistemin güçlendirilmesi ve geçiş dönemi vurgusunu öne çıkaracağı ifade edildi.

BAHÇELİ'YE YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Demirtaş’ın serbest bırakılarak seçim çalışmalarını yürütmesi talebine karşı çıkması

buna karşın organize suç örgütü liderlerini de kapsayan geniş çaplı bir af istemesi de HDP’de tepkiyle karşılandı. Demirtaş ise Bahçeli’ye avukatları aracılığıyla sosyal medyadan yanıt verdi. Demirtaş mesajında, “Milyonlarca oy alıp parti lideri olacağıma azılı katil, psikopat bir mafya lideri olsaymışım daha iyiymiş! Yok ama çok şükür, ben böyle iyiyim. Sen bu boş laflara üzülme güzel anam. Senin ve tüm annelerin ellerinden öpüyor, anneler gününü kutluyorum” dedi.





Milliyet