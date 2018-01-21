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HDP Diyarbakır ilçe başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde HDP İlçe başkanı Refai Baran, TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

HDP Diyarbakır ilçe başkanı gözaltına alındı
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde HDP İlçe başkanı Refai Baran, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

PKK PROPAGANDASI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI


Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Bismil İlçe Başkanı Baran hakkında, Zeytin Dalı Harekatı’na dair açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle arama kararı çıkardı.

Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan Baran’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.


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