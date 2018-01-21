HDP Diyarbakır ilçe başkanı gözaltına alındı

PKK PROPAGANDASI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Mine Bozkurt

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde HDP İlçe başkanı Refai Baran, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Bismil İlçe Başkanı Baran hakkında,’na dair açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütüpropagandası yaptığı gerekçesiyle arama kararı çıkardı.Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan Baran’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.