HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ardından yeni eş başkanlar için yeni isimler

Serap Belovacıklı

HDP'nin hem eş başkan adayları, hem de Parti Meclisi üyelerini belirlemek için oluşturulan Mutabakat Komisyonu'nda artık isimler konuşulmaya başlandı.Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, kadın eş başkan için Meclis Başkanvekili,n'ın adı öne çıktı.Erkek eş başkan için ise bugüne kadar Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'in adı geçiyordu.Son günlerde'ın da ismi konuşulmaya başlandı.HDP'nin yeni eş başkan adaylarının bu hafta yapılacak Mutabakat Komisyonu, Kongre Komisyonu ve MYK toplantılarının ardından belirlenip kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.Eğer eş başkan adayları kulislere konuşulduğu gibi olursa Meclis Başkanvekili Buldan yürüttüğü görevi bırakmak zorunda kalacak.Bu durumda Buldan yerine Meclis Başkanvekilliği için yeni bir isim belirlenecek.