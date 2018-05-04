15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan Muharrem İnce yorumu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için yaptığı yorumda “Yolları açık olsun. Tabii CHP'nin verdiği karar, kendi kararları ve iradelerine saygı duyuyoruz ancak cumhurbaşkanı seçiminde HDP'nin göstereceği adayın özellikle kazanacağına olan inancımızı ifade etmek istiyoruz" dedi.

04 Mayıs 2018, Cuma 13:08
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan Muharrem İnce yorumu
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP'nin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesine ilişkin, "Yolları açık olsun. Tabii CHP'nin verdiği karar, kendi kararları ve iradelerine saygı duyuyoruz ancak cumhurbaşkanı seçiminde HDP'nin göstereceği adayın özellikle kazanacağına olan inancımızı ifade etmek istiyoruz." dedi.

Buldan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığında bazı parti ve dernek başkanlarının ziyaretinde yaptığı açıklamada, HDP'nin cumhurbaşkanı adayını açıklamak için kente geldiklerini söyledi.     


BUGÜN AÇIKLANIYOR


Gazetecilerin "Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adaylığı kesinleşti mi?" sorusu üzerine Buldan, bugün saat 17.00'de cumhurbaşkanı adaylarını Türkiye toplumuna deklare edeceklerini belirtti.     

CHP'nin, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesine ilişkin soru üzerine Buldan, şöyle konuştu:     

"Yolları açık olsun. Tabii CHP'nin verdiği karar, kendi kararları ve iradelerine saygı duyuyoruz ancak cumhurbaşkanı seçiminde HDP'nin göstereceği adayın özellikle kazanacağına olan inancımızı ifade etmek istiyoruz. İkinci tura da HDP'nin adayı kalacak." 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Marmaris sahilleri doldu taştı

Marmaris sahilleri doldu taştı
Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı

Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı
Bekir Bozdağ: Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?

Bekir Bozdağ: Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?
Mustafa Şen kimdir? 'Politik uzay zaman bükülmüştür' videosu olay oldu

Mustafa Şen kimdir? 'Politik uzay zaman bükülmüştür' videosu olay oldu
İstanbul'da Haliç Hattı vapur seferleri 5-6 Mayıs tarihlerinde yapılamayacak

İstanbul'da Haliç Hattı vapur seferleri 5-6 Mayıs tarihlerinde yapılamayacak
Muharrem İnce'ye müjdeli haber: Dede oluyor

Muharrem İnce'ye müjdeli haber: Dede oluyor
TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Kaç yaşında ?

TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Kaç yaşında ?
Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var
Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek

Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek
Son dakika! Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu YSK'ya yapıldı

Son dakika! Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu YSK'ya yapıldı
İOKBS (PYBS) sınav giriş (yerleri) belgesi ne zaman açıklancak? 

İOKBS (PYBS) sınav giriş (yerleri) belgesi ne zaman açıklancak? 