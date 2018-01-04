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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş aday olmayacağını açıkladı

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisine gönderdiği mektup aracılığıyla, HDP 3. Olağan Kongresi'nde aday olmayacağını açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş aday olmayacağını açıkladı
4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, görevini bırakma kararı aldı. Demirtaş, avukatları aracılığıyla cezaevinden partisine gönderdiği mektupta, 11 Şubat'ta düzenlenecek HDP 3. Olağan Kongresi'nde aday olmayacağını bildirdi. Gazete Karınca'nın haberine göre Demirtaş'ın kararı, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay tarafından Diyarbakır'da düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

"Bu kongrede eş genel başkanlığına aday olmayacağımı şimdiden bilinmesini istiyorum" diyen Demirtaş, mektubunda HDP'nin 11 Şubat'ta yapacağı kongrede büyüyerek çıkacağını belirterek, HDP'nin başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

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