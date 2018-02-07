HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tazminat davası ertelendi

Serap Belovacıklı

Demirtaş’ın hazine aleyhine açtığı 750 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Demirtaş, mahkemede ifade vermek istediğini belirterek SEGBİS ile duruşmaya katılmazken davaya, Demirtaş’ın ve hazine avukatı katıldı. Yapılan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı dava dosyasının fiziki olarak istenmesi için, yargılamaya bakan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine daha önce yazılan yazıya gelecek cevap beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.İHA