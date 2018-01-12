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HDP Eşbaşkanı Kemalbay: 1 yıl 4 aydır ilk kez Selahattin Başkanı görebildik

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 4. duruşmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay açıklama yaptı.

HDP Eşbaşkanı Kemalbay: 1 yıl 4 aydır ilk kez Selahattin Başkanı görebildik
Duruşmayı birlikte izlediği milletvekilleriyle Bakırköy Adliyesi önünde Demirtaş’a destek vermek için bulunan grubun yanına gelen Kemalbay, "1 Yıl 4 aydır sevgili Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın ilk kez bir mahkeme salonunda hakim ve savcılar karşısında yüz yüze geldiği bir anı yaşadık. Burada hepimiz oldukça heyecanlandık. Çünkü 1 yıl 4 aydır ilk kez Selahattin Başkanı görebildik. Morali sağlığı güçlü ve yerinde. Herkesi selamladığını söyledi. Bütün halkımıza sevgilerini ve selamlarını iletti. 1 Yıl 4 aydır hukuksuzca tutuklu bir milletvekili. 6 Milyon seçmenin oyunu almış Halkların Demokratik Partisinin Eş Genel Başkanı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut cumhurbaşkanının siyasi rakibi rehin alınarak, siyaseten etkisizleştirmeye çalışarak  tutuklanmasına rağmen bugün halklarımız yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizler burada sevgili Eş Genel Başkanımızı görmek, onunla kucaklaşma, selamlaşma şansını yakaladık" dedi.

Açıklamanın ardından grup, adliye önün ayrıldı.
 
DHA
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