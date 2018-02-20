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HDP eski il yöneticisi Seyithan Kılıç'a hapis

Kayseri’de, HDP eski il yöneticisi Seyithan Kılıç "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı 

HDP eski il yöneticisi Seyithan Kılıç'a hapis
Kayseri’de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan HDP’nin eski il yöneticisi Seyithan Kılıç’a, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.          

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Kılıç ve avukatı hazır bulundu.          


SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ


Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen sanık Kılıç, suçlamaları kabul etmedi.          


CEZASI ERTELENDİ


Mahkeme heyeti, sanık Kılıç’a, "terör örgütü propagandası yapma"  suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.          

Heyet, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı. 


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