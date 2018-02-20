HDP eski il yöneticisi Seyithan Kılıç'a hapis



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



CEZASI ERTELENDİ

Gizem Yetil

Kayseri’de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan HDP’nin eski il yöneticisi’a, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Kılıç ve avukatı hazır bulundu.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen sanık Kılıç, suçlamaları kabul etmedi.Mahkeme heyeti, sanık Kılıç’a, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.Heyet, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.