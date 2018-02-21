HDP eski Milletvekili Şafak Özanlı tutuklandı

Serap Belovacıklı

Eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanlı, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü paylaşımlar yapan Özanlı hakkında, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda İstanbul'da olduğu belirlenen Özanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şafak Özanlı, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.