HDP'de 24 Haziran seçimleri öncesi milletvekili listeleri hazırlanıyor.

Cezaevinde olan ve cezaları kesinleşen Figen Yüksekdağ, Ferhat Encü, Selma Irmak ve Abdullah Zeydan gibi tutuklu isimler tekrar aday gösterilemeyecek. Cezaevinde olmayan ancak vekilliği düşen Osman Baydemir, İbrahim Ayhan, Ahmet Yıldırım, Besime Konca gibi isimler de siyasi olarak yasaklı hale geldikleri gerekçesiyle tekrar aday olamayacak.

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, gazeteci Ahmet Şık'ın partisinden aday adayı olduğunu duyurdu.

Cumhuriyet/Mahmut Lıcalı