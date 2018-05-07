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HDP, HÜDA PAR’la ittifak teklifini reddetti

24 Haziran seçimlerine CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakı ile gitmek isteyen ancak beklediği teklifi alamayan HDP batıda sol ve sosyalist hareketler, Doğu ve Güneydoğu’da ise Kürt parti ve grupları ile görüşmeler yürüttü.

HDP, HÜDA PAR’la ittifak teklifini reddetti
HDP bir süredir Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi-Bakur, Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye, Azadi Hareketi ile Hak ve Özgürlükler Partisi ile görüşmeler yürütüyor. İttifak konusunda olumlu gelişmelere karşın HAK PAR, ittifakta yer almayacağını açıkladı.

Kürt partileri arasında ittifak görüşmeleri sürerken HDP’ye, HÜDA PAR’ın da içinde yer alacağı bir seçim ittifakı teklifi önerildi. 5 Kürt parti ve grubu, ittifak kapsamında önce HÜDA PAR’la görüştü. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcı Hüseyin Yılmaz, HDP’ye kapılarını açtıklarını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Diyarbakır’da görüşme yaptığı beş Kürt Partisi temsilcisine, “Kürtlerin birliği için elimden geleni yaparım” diyerek HÜDA PAR’lı ittifakı parti yönetiminde değerlendireceklerini söyledi.


YÖNETİM GÖRÜŞTÜ


HDP yönetimi bir araya gelerek HÜDA PAR’ın da içinde yer aldığı Kürt ittifakını görüştü. Diyarbakır’da yapılan toplantıya paralel Ankara’da parti genel merkezinde de konuya ilişkin bir toplantı yapılarak durum değerlendirmesi yapıldı. HDP’nin HÜDA PAR’ın da içinde yer alacağı bir Kürt ittifakına yeşil ışık yakması parti tabanında rahatsızlık yarattı. Parti örgütleri ve bileşenler, HÜDA PAR’lı ittifakı kesin bir dille reddetti. Bu gelişme üzerine Eş Genel Başkan Sezai Temelli, önceki gün açıklama yaparak, HÜDA PAR’la ittifak yapmalarının söz konusu olmadığını söyledi. Temelli’nin açıklaması sonrası HDP yönetimi, ittifak heyetine dün öğleden sonra kararını bildirdi.


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