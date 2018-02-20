HDP'li 7 vekil hakkında fezleke!

Serap Belovacıklı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından HDP'li yedi milletvekili hakkında fezleke hazırlandı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde,'nün, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin taziyelerine katılmaları, yaptıkları konuşmalarda terör örgütü'ı övmeleri ve terör örgütü propagandası yapmaları işledikleri suçlar arasında gösterildi.Milletvekillerinden Leyla Birlik, Ahmet Yıldırım, Fekenas Uca ve Nadir Yıldırım hakkındaki fezlekelerde, 13 Kasım 2017'de Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleştirilen İHA destekli hava operasyonunda İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde kırmızı kategoride bulunan "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun taziyesine katıldıklarına dikkat çekildi.Uca hakkında hazırlanan fezlekenin bir diğer gerekçesi, bir röportajında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ı övücü beyanlarda bulunarak suçu ve suçluyu övmesi oldu.hakkında hazırlanan fezlekede, Kürkçü'nün 26 Ekim 2017'de partisinin Kocaeli'de düzenlediği halk buluşmalarındaki konuşmasında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ı övücü beyanlarda bulunduğu ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirtildi.hakkında, 2017'de Tunceli'de katıldığı sekiz ayrı terörist cenazesi nedeniyle fezleke düzenlendi.hakkında hazırlanan fezleke de Eylül 2017'de Lice'de yürütülen operasyonlara yönelik yaptığı açıklamalardan kaynaklandı.Fezlekelerde milletvekillerinin, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işledikleri kaydedildi.Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.