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HDP'li Altan Tan hakkında beraat kararı

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 'örgüt adına suç işlemek' iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

HDP'li Altan Tan hakkında beraat kararı
"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat eden Tan hakkında, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanunu'na muhalefet etmek' ve ‘Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından açılan dava ertelendi.

Savcının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından söz hakkı verilen sanık avukatı Mehmet Rauf Çiçek, Altan Tan'ın yazıp imzaladığı savunmasını mahkemeye sundu.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tan hakkında 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanunu'na muhalefet etmek ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından açılan davanın ertelenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Tan'ın 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan ise beraatine hükmetti. 


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