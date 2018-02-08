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HDP'li Başkana terör gözaltısı

İstanbul’da, Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Sancaktepe İlçe Eş Başkanı M.Z.K., sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

HDP'li Başkana terör gözaltısı
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla; HDP Sancaktepe İlçe Eş Başkanı M.Z.K., TSK tarafından Afrin bölgesine gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı’ harekatı üzerinden bölücü terör örgütü PKK/KCK’yı övücü paylaşımlarda bulunduğu ve sosyal medya üzerinden videolarla örgüt lehine propaganda yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Terör örgütü PKK/KCK’nın ideolojik tabanında yer bulan ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan HDP’li başkanın, dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alındığı öğrenildi.
  
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürülen M.Z.K.’nin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürüyor.

İHA


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