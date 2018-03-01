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HDP'li Dilek Öcalan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

HDP Şanlıurfa milletvekili Dilek Öcalan, 'terör örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı

HDP'li Dilek Öcalan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası
HDP Şanlıurfa milletvekilleri Osman Baydemir'in yaptığı bir konuşma, Dilek Öcalan'ın ise Viranşehir ilçesinde katıldığı bir cenaze törenini nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davanın duruşması, Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. HDP'li vekillerin katılmadığı duruşmada, avukatları hazır bulundu.

Avukatlar, Baydemir'in konuşmasına ait CD'nin eksik ve yanlış çözüldüğünü, konuşmanın tamamının tarafsız bir Kürtçe tercüman aracılığı ile yeniden çözülmesini talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların bu talebini reddetti.


OSMAN BAYDEMİR'İN DURUŞMASI ERTELENDİ


Mahkeme, HDP'li Öcalan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, ertelemeye yer olmadığına karar verdi. 

Osman Baydemir için ise avukatlar savunma için süre talep etti. Avukatların talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

DHA


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