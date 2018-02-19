HDP'li eski vekil Ayla Akat Ata gözaltına alındı



95.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Serap Belovacıklı

Ayla Akat Ata, 30 Ekim 2016 tarihinde tutuklanmış ve hakkında 95 yıla kadar hapis istenen davada 4 Mayıs 2017’te ‘adli kontrol’ şartıyla tahliye edilmişti.Ayla Akat Ata, Diyarbakır Büyükşehir Belediye eşbaşkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasını protesto ederken Diyarbakır Adliyesi önünde gözaltına alınmıştı.Gözaltı sonrası, 30 Ekim 2016’da tutuklanan Akat-Ata, 6 ayı aşkın süre tutuklu kalmıştı.Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Akat-Ata, siyasi parti faaliyetleri kapsamında katıldığı basın açıklaması, yürüyüşler, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, “Örgüt yöneticiliği”, 14 kez “Örgüt propagandası yapmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet etmek” ile suçlanıyordu.Ayla Akat Ata’nın 30 yıldan 95.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.