HDP'li Selahattin Demirtaş hakkında yeni fezleke! 16 yıla kadar hapsi istenebilir



ÖCALAN'IN POSTERİ ASILDI



YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İSTENDİ



16 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILABİLİR

Serap Belovacıklı

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunanhakkında yeni fezleke hazırlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre tarafından hazırlanan ve Demirtaş’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen fezleke, TBMM Başkanlığı’na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Fezlekede, Demirtaş’ın ’Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama’, ’Cumhurbaşkanına hakaret’, ’Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme’, ’Suçu ve suçluyu övmek’ ve ’Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarını işlediği iddia edildi.Diyarbakır’da, 21 Ekim 2016 tarihinde DBP tarafından bir toplantı düzenlendiği belirtilen fezlekede, toplantıya dönemin, HDP’li 17 milletvekili, DBP eş genel başkanları Sabahat Tuncel ve Kamuran Yüksek, DTK eş başkanları Hatip Dicle ve Leyla Güven ile belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişinin katıldığı ifade edildi. Toplantının basına kapalı yapılması nedeniyle içeriği ve konuşulanlar hakkında bilgi alınamadığı belirtilen fezlekede, toplantı öncesinde yazılı ve görsel basın ile uluslararası medya kuruluşları ve sosyal medyadan araştırma yapıldığı, ancak toplantı ile ilgili olarak herhangi bir haber ve paylaşıma rastlanılmadığı kaydedildi. Toplantı sonrası emniyet görevlilerince sosyal medyada yapılan araştırmada, "Seferberlik ruhuyla örgütlenelim, direnerek kazanalım gündemi ile gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı bölge toplantısındayız. Köy köy mahalle mahalle örgütlenelim" şeklinde paylaşımların tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, paylaşımlarda, toplantı salonuna terör örgütü’ın fotoğrafının asıldığının görüldüğü ifade edildi. Fezlekede, toplantı sonrası DBP’nin internet sitesinde, alınan kararlar ile ilgili haber paylaşımı yapıldığı da kaydedildi.’ın DBP organizesinde gerçekleştirilen toplantıya katıldığı belirtilen fezlekede, şöyle denildi:"Toplantı salonundaki resim ve afişler ile ’Seferberlik ruhuyla örgütlenelim, direnerek kazanalım’ başlığı altında, bahse konu toplantıda alınan kararlar ile ilgili haber paylaşımı bir arada değerlendirildiğinde, şüphelinin ’Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama’ suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Buna göre; İstanbul HDP Milletvekili olan şüpheli Selahattin Demirtaş hakkında TBMM’ce Anayasa’mızın 83’üncü maddesi gereği yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının aldırılması hususu takdirlerinize arz olunur. Şüpheli hakkında ’Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama’ suçundan Adalet Bakanı tarafından soruşturma izni verilmiştir."Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında belirtilen 5 suçtan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek. Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016’da TBMM’de kabul edilmiş, yasama dokunulmazlıkları, bu tarihten önceki suçlar için kaldırılmıştı.