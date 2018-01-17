HDP'li Selahattin Demirtaş’ın duruşmaları nedeniyle Ankara'da gösteri yasağı



BASIN DUYURUSU YAYINLANDI

Serap Belovacıklı

Ankara Valiliği, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan'ın bugün gerçekleştirilecek iki duruşması nedeniyle, başta Sincan Cezaevi/Adliyesi Kampüsü önü ve çevresi olmak üzere Ankara genelinde umuma açık alanlarda, kanuna aykırı her türlü toplanma, yürüyüş, oturma eylemi, anma toplantısı ve bu gibi eylemlerin yasaklandığını açıkladı.Valiliğin internet sitesinde “HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Katılacağı Duruşmalarla İlgili Yasaklama Kararına İlişkin Basın Duyurusu” başlığıyla yayınlanan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:Halen Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan'ın 17.01.2018 tarihinde saat 09.25 sularında Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinde ve saat 11.00 sularında Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşmasının görüleceği, her iki duruşmaya da katılacağı değerlendirilen Selahattin Demirtaş'a destek amaçlı müzahir kesimlerce söz konusu duruşmalara katılma, toplanma çağrısında bulunulduğuna ilişkin bilgiler elde edilmiştir.Konu ile ilgili olarak Sincan Cezaevi /Adliyesi Kampüsü ile Ankara Adliyesi önü ve çevresinde bir araya gelenlerden oluşturulacak topluluğun bazı terör örgütleri tarafından suiistimal edilerek muhtemel hedef teşkil edeceği, terör örgütleri tarafından, katılımcılar ve vatandaşlara yönelik eylem yapabileceği, böylelikle kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir.Bu nedenlerle 17.01.2018 tarihinde, başta Sincan Cezaevi / Adliyesi Kampüsü önü ve çevresi olmak üzere Ankara genelinde umuma açık alanlarda, kanuna aykırı her türlü toplanma, yürüyüş, oturma eylemi, anma toplantısı ve bu gibi eylemler, etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesinin k ve m bendi hükümleri doğrultusunda yasaklanmıştır.Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında, fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ile 28. maddesi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/k-m ile 25/b maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c ile 66. madde hükümleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.