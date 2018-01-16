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HDP'li Selahattin Demirtaş'ın duruşmalarının yeri değişti

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yarın Ankara Adliyesi'nde görülecek duruşmaları, güvenlik gerekçesi ile Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde bulunan 2 nolu duruşma salonuna alındı.

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın duruşmalarının yeri değişti
Birgün'ün haberine göre; HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yarın Ankara Adliyesi'nde görülecek duruşmaları, güvenlik gerekçesi ile Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde bulunan 2 nolu duruşma salonuna alındı.

Demirtaş'ın 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde yaptığı bir konuşma nedeniyle Süleyman Soylu'ya hakaret suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması saat 09.25'de Sincan Cezaevi Kampüsü 2 no'lu duruşma salonunda, 10 Ekim Barış Mitingi'ne yapılan bombalı saldırının hemen ardından, HDP İstanbul İl Binası önünde yaptığı açıklamadaki sözleri nedeniyle 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini aşağılamak'tan yargılandığı ikinci duruşması ise saat 11.00'de aynı salonda görülmeye başlandı.


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