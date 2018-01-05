HDP'li Selahattin Demirtaş’ın yerine Ayhan Bilgen mi geliyor?



15 KONFERANS YAPILACAK

Serap Belovacıklı

Bilgen, özellikle 4 Kasım’da pek çok milletvekilliğinin tutuklanmasının ardından partinin kamuoyunda görünür yüzü olarak görev yapmış, ancak kendisi de bir süre sonra tutuklanmıştı.Cumhuriyet'te yer alan habere göre,tahliye olmasının ardından tekrar parti sözcülüğü görevine gelmişti. HDP içinde, Demirtaş’ın aday olmayacağını bir mektupla kamuoyuna açıklanması üzüntü ve saygıyla karşılanırken, aynı zamanda bunun bir “irade beyanı” olduğu değerlendirmesi de yapılıyor. HDP’nin 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek 3. olağan kongresi öncesi gerçekleştirilecek toplantılarda Demirtaş’ın söz konusu aday olmama iradesinin tartışılacağı ve son kararın HDP’nin yetkili kurulları tarafından verileceği ifade ediliyor.HDP’nin dün başlayan ve bugün de devam edecek milletvekillerinin katılımıyla yapılan toplantının yanı sıra partinin yetkili kurulları da toplantılar gerçekleştirecek. Söz konusu toplantılarda yeni döneme ilişkin nasıl bir politika izlenmesi, nasıl bir söylem kurulmasının yanı sıra aday olmama iradesine karşın yola’la mı, yoksa başka bir isimle mi devam edilmesi gibi konular ele alınacak. HDP’nin ocak ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek 15 farklı konferansta parti tabanının bu konudaki görüşleri ele alınacak.