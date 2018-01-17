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HDP'li Selahattin Demirtaş, Süleyman Soylu'ya hakaret davasında beraat etti

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Sincan Cezaevi'ndeki iki ayrı duruşmasına katılmak için Ankara'ya getirildi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşmasına sadece avukatlar, milletvekilleri ve sarı basın kartı olan gaze teciler alındı. Demirtaş Soylu'ya hakaret davasında beraat etti.

HDP'li Selahattin Demirtaş, Süleyman Soylu'ya hakaret davasında beraat etti
Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında açılan 2 ayrı dava için Edirne Cezaevi’nden Ankara’ya getirildi. Demirtaş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret suçlaması ile yargılandığı davada beraat etti.

Bugünkü duruşmalar için karayoluyla dün akşam saat 19.00 civarında Ankara’ya getirilen Demirtaş, gece Sincan Cezaevi’nde kaldı. Duruşmalar öncesinde Ankara Valiliği’nin yasak kararı nedeniyle duruşmanın yapıldığı Sincan Cezaevi önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevinin hemen yanındaki duruşma salonu küçük olduğu gerekçesiyle yetkililer sadece 92 kişinin alınacağını duyurdu.


BASIN KARTI OLMAYANLAR GİREMEDİ


İzleyiciler ve gazeteciler salona kimlik kontrolü yapılarak alındı. Basın kartı olmayanların girişine izin verilmedi. Duruşmaya avukatların yanı sıra HDP milletvekilleri ve çok sayıda parti yöneticisi de katıldı.

Polis salon girişinde davayı izleyen gazetecilere, telefon ve bilgisayar kullanmalarına izin verilmeyeceğini, kullananların eşyalarına el koyulacağını söyledi.

Demirtaş’ın ilk duruşması 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde yaptığı bir konuşmada dönemin Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’ya dönük hakaret suçlaması nedeniyle yapılacak. Bu duruşmanın hemen ardından 10 Ekim Barış Mitingine yapılan bombalı saldırıdan sonra Demirtaş’ın bir konuşmasıyla ilgili açılan dava görülecek.


VALİLİKTEN YASAKLAMA


Öte yandan Demirtaş’ın duruşmasını takip etmek isteyenler için Vedat Dolukay Parkı’ndan kalkacak olan otobüsler polislerce engellenerek bağlandı. Demirtaş’ın duruşmasını gerekçe gösteren Ankara Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde umuma açık alanlarda her türlü toplanma, yürüyüş, oturma eylemi, anma toplantısı ve benzeri eylemlerini, bugün için yasaklamıştı.


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