HDP'li Selahattin Demirtaş'tan flaş açıklama!



"PUSUDA BEKLEYENLER SONUÇ ALAMAZ"



NE OLMUŞTU?

Ahmet Türk HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yerine geçecek mi?



HDP GENEL MERKEZİ KINADI

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den Hasip Kaplan'ın açıklamalarına yanıt

KAPLAN İSTİFA ETTİ

Son dakika! Hasip Kaplan istifa etti!

Serap Belovacıklı

4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin 11 Şubat’ta yapacağı 3. Olağan Kongre’de aday olmayacağını açıklamıştı.Demirtaş’ın kararının ardından ise tartışmalar başlamıştı.Demirtaş aldığı karara ilişkin şunları söyledi:Öncelikle kimsenin beni tasfiye ettiği falan yok. Bunu net olarak herkesin bilmesi lazım. Aday olmamam konusunda ne bir telkin ne de bir yönlendirme asla söz konusu değildir. Bu kararı bütün gelişme ve tartışmaları, olasılıkları değerlendirerek bizzat ben aldım.Kararının ardından başlayan tartışmalara ilişkin tepki gösteren Demirtaş, “Elbette benim aday olmama kararımdan sonra hiç şüphesiz pusuda bekleyenler, HDP’nin içine oynayıp karıştırarak dizayn etmeye çalışanlar olacaktır. Fakat bunlar öyle abartılacak kadar etkili olamazlar. Kimse HDP gibi bir halk hareketine dayalı partiye dışarıdan müdahaleyle sonuç alamaz” dedi.'ın, partisinin 11 Şubat’ta yapacağı 3. Olağan Kongre’de aday olmayacağını açıklamasının ardından partide tansiyon yükselmişti.Eski’ın yeni HDP eşbaşkanının bir Kürt olması gerektiğini söylediği paylaşımları sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.Kaplan, paylaşımlarında HDP eşbaşkanlığı için adı geçtiği ileri sürüleniçin de “Sırrı gitsin film çeksin” mesajını paylaşmıştı. Hasip Kaplan, "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek" şeklinde sert ifadeler kullanmıştı.Ardından HDP Genel Merkezi, partinin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz” demişti.Sırrı Süreyya Önder de Hasip Kaplan'a cevap vermiş, "İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder. Bu siyasal çizgi Kürt, Türk, Ermeni, Süryani, Çerkez ve cümle Türkiye Halklarının evlatlarının Onur, Cesaret, Özgürlük İnancı ve eşsiz fedakarlıklarıyla bugüne gelmiştir. Rojava’da, Suruç’da, Şengal’de, Ankara Garı’nda Barış ve Özgürlük uğruna gözünü kırpmadan hayatını veren Türkler dahil bütün dünya halklarının çocukları için Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir. İçinde zerre utanma duygusu olan birisi onların aziz hatırasından biraz olsa utanır, utanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.Bu gerginliğin ardından Hasip Kaplan istifa ettiğini şu sözlerle duyurmuştu:"HDP’de görevim yok,2 dönem kuralına takıldım HDP’nin bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekilleri var,açıklamaya üzüldüm,ırkçılık mı? Disipline mi? vereceksiniz,gerek yok,siyasetten de,partiden istifa ediyorum.Kürt ulusal kongresine 1 Türk temsilci seçilirken yapmalıydım,bağışlayın"