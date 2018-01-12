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HDP'li Selahattin Demirtaş'tan flaş açıklama!

11 Şubat’ta yapılacak kongrede eş genel başkanlığa aday olmayacağını açıklaması üzerine başlayan tartışmalara ilişkin olarak konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Kimsenin beni tasfiye ettiği yok, kararı bizzat ben aldım. HDP’yi dizayn etmek için pusuda bekleyenler sonuç alamaz” dedi.

12 Ocak 2018, Cuma 11:19
HDP'li Selahattin Demirtaş'tan flaş açıklama!
4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin 11 Şubat’ta yapacağı 3. Olağan Kongre’de aday olmayacağını açıklamıştı.

Demirtaş’ın kararının ardından ise tartışmalar başlamıştı.

Demirtaş aldığı karara ilişkin şunları söyledi:

Öncelikle kimsenin beni tasfiye ettiği falan yok. Bunu net olarak herkesin bilmesi lazım. Aday olmamam konusunda ne bir telkin ne de bir yönlendirme asla söz konusu değildir. Bu kararı bütün gelişme ve tartışmaları, olasılıkları değerlendirerek bizzat ben aldım.


"PUSUDA BEKLEYENLER SONUÇ ALAMAZ"


Kararının ardından başlayan tartışmalara ilişkin tepki gösteren Demirtaş, “Elbette benim aday olmama kararımdan sonra hiç şüphesiz pusuda bekleyenler, HDP’nin içine oynayıp karıştırarak dizayn etmeye çalışanlar olacaktır. Fakat bunlar öyle abartılacak kadar etkili olamazlar. Kimse HDP gibi bir halk hareketine dayalı partiye dışarıdan müdahaleyle sonuç alamaz” dedi.


NE OLMUŞTU?


HDP  Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, partisinin 11 Şubat’ta yapacağı 3. Olağan Kongre’de aday olmayacağını açıklamasının ardından partide tansiyon yükselmişti. 

Eski HDP Şırnak milletvekili Hasip Kaplan’ın yeni HDP eşbaşkanının bir Kürt olması gerektiğini söylediği paylaşımları sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Kaplan, paylaşımlarında HDP eşbaşkanlığı için adı geçtiği ileri sürülen Sırrı Süreyya Önder için de “Sırrı gitsin film çeksin” mesajını paylaşmıştı. Hasip Kaplan, "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek" şeklinde sert ifadeler kullanmıştı. 

Ahmet Türk HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yerine geçecek mi? Ahmet Türk HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yerine geçecek mi?


HDP GENEL MERKEZİ KINADI


Ardından HDP Genel Merkezi, partinin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz” demişti.

Sırrı Süreyya Önder de Hasip Kaplan'a cevap vermiş, "İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder. Bu siyasal çizgi Kürt, Türk, Ermeni, Süryani, Çerkez ve cümle Türkiye Halklarının evlatlarının Onur, Cesaret, Özgürlük İnancı ve eşsiz fedakarlıklarıyla bugüne gelmiştir. Rojava’da, Suruç’da, Şengal’de, Ankara Garı’nda Barış ve Özgürlük uğruna gözünü kırpmadan hayatını veren Türkler dahil bütün dünya halklarının çocukları için Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir. İçinde zerre utanma duygusu olan birisi onların aziz hatırasından biraz olsa utanır, utanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den Hasip Kaplan'ın açıklamalarına yanıt HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den Hasip Kaplan'ın açıklamalarına yanıt
KAPLAN İSTİFA ETTİ


Bu gerginliğin ardından  Hasip Kaplan istifa ettiğini şu sözlerle duyurmuştu:

Son dakika! Hasip Kaplan istifa etti!Son dakika! Hasip Kaplan istifa etti!
"HDP’de görevim yok,2 dönem kuralına takıldım HDP’nin bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekilleri var,açıklamaya üzüldüm,ırkçılık mı? Disipline mi? vereceksiniz,gerek yok,siyasetten de,partiden istifa ediyorum.Kürt ulusal kongresine 1 Türk temsilci seçilirken yapmalıydım,bağışlayın"
 
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