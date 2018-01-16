HDP'li Serpil Kemalbay'dan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek çağrısı

"AK PARTİ İLE MHP'NİN İTTİFAKINDAN SÖZ EDİLEMEZ"



"GUANTANAMO'YA ÖZENEN İKİ ÖRGÜT IŞİD VE AKP"



"YÜZDE 11 BÜYÜMÜŞ ÜLKE, İŞÇİLER NEDEN KENDİSİNİ YAKIYOR?"

Serap Belovacıklı

, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun 435’inci günü olduğunu hatırlatan Kemalbay, “Onun yargı önüne çıktığı değil, yargının onun önüne çıktığı bir gün oldu. Zinde, güler yüzlü duruşuyla bizlere de moral verdi. Bizler de binlerle haykırdığımız sloganlarla ona umut verdik” dedi.AK Parti Genel Başkanı ve’ın hafta sonu yapılan kongrede CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen Canan Kaftancıoğlu’na yönelik sözlerine tepki gösteren Kemalbay, şunları söyledi:“O kadar büyük bir utanç ki, AKP grup toplantısında Canan Kaftancıoğlu yuhalatılıyor! AKP-Erdoğan iktidarının sevgili Kaftancıoğlu’na yönelik nefret dilini, linç kampanyasını kınıyorum. Bütün kadınlar Kaftancıoğlu’na sahip çıkmalı.”’yi de eleştiren Kemalbay, şöyle dedi: “Bahçeli’nin partisinin anahtarını AKP’ye teslim etmesi şaşırtmıyor. Eğer AKP ile MHP, farklı siyasi yelpazelerde olsaydılar ittifaktan söz edebilirdik ama bunlar aynı kafada.”Kemalbay, Suriye’deki gelişmelere de değinerek, şunları söyledi: “Suriye’de çözüm çabaları sürerken Türkiye’nin yeniden savaşı körüklemesi kabul edilemez. Suriye’de demokrasi güçlerini desteklemek, Efrîn’deki Diyarbakır’daki, İstanbul’daki halkların çıkarınadır.Türkiye, Efrîn’deki Kürt halkına elini uzatırsa kıyamet kopmaz, ama Saray’da kıyamet kopar. Bu savaş iklimi sürmezse OHAL’i nasıl sürdürecekler? Hukuksuz KHK’leri nasıl dayatacaklar?Efrîn’de Kürtler, Araplar, Ermeniler, Asuriler Meclis kurmuşlar ve kendilerini yönetmek istiyorlar. Bu seni niye rahatsız ediyor? Her gün çıkıyor, ‘vururum, kırarım, F-16 olurum’ diyor. Yahu biraz da insan ol.”“Dünyada Guantanamo’ya özenen iki tane örgüt var. Biri insanları kafeslerin içinde yakan IŞİD, diğeri de AKP iktidarı” diyen Kemalbay, şöyle devam etti:“Erdoğan iktidarının Filistin’in yanında durup Efrîn’e saldırması ikiyüzlülüktür. İsrail, Arap siyasetçilere ne yapıyorsa Türkiye’de de Kürt siyasetçilere aynısı yapılıyor. Biz Filistin’in yanında olduğumuz gibi Kürt halkının da yanındayız.Faşizm dilekçe ile mücadele edilecek bir şey değil. Faşizm toplumun tüm kesimlerinin birlikte hesap sorması gereken bir yerdir. Bir araya gelip bunun hesabını sormak durumundayız.”Ekonomiye ilişkin de mesajlar veren Kemalbay, şunları ifade etti: “MESS’in verdiği zam, enflasyonun çok altında. Bir taraftan çok büyüyoruz diyen bir iktidar bunu neye dayanarak yapıyor. OHAL’e, faşizme, KHK’lere dayanarak yapıyor. Yüzde 11 büyümüş bu ülke. Peki neden işçiler kendisini yakıyor?Bizim mücadelemiz AKP-Saray rejiminin savaş ve sömürü politikalarına karşı durmaktır. Eğer bugün milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız ve partililerimiz bedel ödüyorsa bu mücadelenin bedelidir. Bize düşen bu mücadeleyi bir arada tutmaktır.”