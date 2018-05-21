HDP milletvekili aday listesi açıklandı mı? Kimler var?

AK Parti, İYİ Parti ve HDP'nin milletvekili listeleri henüz netlik kazanmadı. Hangi ismin nereden aday gösterileceği seçmenler tarafından merak edilirken özellikle Kürt seçmenler, HDP'nin adaylarını öğrenmek istiyorlar.

HDP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?

HDP milletvekili aday listeleri henüz resmi olarak açıklanmadı. HDP saat 17.00'ye kadar listeyi YSK'ya bildirmek zorunda... Milletvekili listeleri açıklanır açıklanmaz aşağıdaki HDP'nin resmi sitesinden isimlere ulaşabilirsiniz

HDP RESMİ SİTESİ

HDP, MYK milletvekili aday listesine son şeklini vermek için toplandı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan İstanbul’dan, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli ise Van’dan milletvekili adayı gösterilecek. Pervin Buldan ve Sezai Temelli HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi’nde yeni eş genel başkanlar olmuşlardı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER LİSTEDE YOK

HDP’den edinilen bilgiye göre 5 ay süren 25. Yasama Dönemi hariç 2 dönem milletvekilliği yapanlar listede yer almayacak. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in de bu çerçevede listede olmayacağı öğrenildi. Söz konusu kuralın yaklaşık 4 dönemdir milletvekili olan Pervin Buldan’ın eş başkan olması nedeniyle Buldan için esnetildiği öğrenildi. HDP’nin milletvekili aday listesinin saat 16.00 civarında YSK’ye verilmesi bekleniyor.





Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP’nin milletvekili aday listesi gün boyu sürecek merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında bugün belrielecenk. Mevcut milletvekillerinin çoğunun tekrar aday gösterilmeyerek partide yeni isimlerle kan değişimi yapılacağı belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre, dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra cezası kesinleştiği için siyasi yasaklı hale gelen ya da siyasi yasaklı hale gelme ihtimali olan isimler de tekrar aday gösterilmeyecek. Bu kapsamda mevcut milletvekillerinin neredeyse 20’sinin tekrar aday gösterilmeyeceği ifade ediliyor.

HDP’de aday listesiyle ilgili genel çerçeveyi tutuklu durumdaki HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın da onayladığı öğrenildi. HDP’de aday listesi üzerinde çalışmalara Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulacağı saate kadar devam edileceği ifade ediliyor.

HDP'de mevcut milletvekillerinden en fazla 10 ya da 12’sinin aday gösterilmesi beklenirken, bu isimler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın yanı sıra HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Ekonomi Komisyonu Sözcüsü Garo Paylan’ın adaylığının kesin olduğu dillendiriliyor. Partinin 27. dönem milletvekilliği listesinde Ahmet Şık, Barış Atay, Erkan Baş, Veli Saçılık gibi isimlerin olması bekleniyor.