HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için iptal başvurusu
HDP’nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın adaylığının iptal edilmesi için YSK’ya başvuru yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri Ümit Yalım'ın yaptığı itiraz reddedildi.
“HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın Kandil Dağı’nda eli kanlı PKK’lı teröristler ile çektirdiği fotoğraf. Demirtaş için başka bir şey söylemeye gerek var mı? Teröristler ile fotoğraf çektiren Demirtaş Cumhurbaşkanlığına nasıl aday olur? Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığının iptal edilmesini arz ederim.”
REDDEDİLDİ
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Twitter hesabından Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri Ümit Yalım'ın yaptığı itirazın reddedildiğini söyledi.