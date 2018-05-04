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HDP, Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 24 Haziran seçimi için cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

04 Mayıs 2018, Cuma 17:26
HDP, Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı toplantılarla resmi olarak açıklıyor. Açıklamalarda HDP'nin cumhurbaşkanı adayının yanı sıra seçim kampanyası içeriği de tanıtılıyor.

Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda gerçekleşen etkinlik HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP milletvekilleri Dilan Dirayet Taşdemir, Aycan İrmez, Feleknas Uca, Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Ayhan Bilgen, Mithat Sancar, PM, MYK ve Kadın Meclisi üyelerinin yanı sıra EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, siyasetçi Ufuk Uras, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, sanatçı Ferhat Tunç, Prof. Drz Ayşe Erzan’ın katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe katılan kitle parkın girişinde polis aramasından geçerek alana girebildi. Etkinliğin yapıldığı Abbasağa Parkı, “Selocan başkan halklar şampiyon”, “Yurttaş, yoldaş, arkadaş Demirtaş”  pankartları ve HDP bayraklarıyla donatıldı.

Diyarbakır'daki basın toplantısı ise Demir Otel'de gerçekleşti. Etkinlikle Ahmet Türk konuştu.

HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın imzasıyla yayınlanan ve Abbasağa Parkı'na çağrı yapılan açıklamada, “Güzel günleri şimdiden görüyoruz. Hayallerimizi, umutlarımızı bu güzel haberle büyütüyoruz. Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı coşkusunu paylaşmak için bir araya geliyoruz. Sizleri bekliyoruz” ifadelerine yer verilmişti. 


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